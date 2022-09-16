Омбудсмен: Число погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию

По словам Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию, сообщает Украинская правда.

"Сейчас мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для последующей идентификации лиц погибших.

К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию" , - заявил Котенко.

По его словам, одну из локаций они нашли по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.

На данный момент в освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.