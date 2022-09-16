В ВСУ подтвердили применение россиянами иранских дронов против Украины

Российские войска используют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе. Подразделения ВСУ уже сбили один из них. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Что касается Ирана, да, есть данные, что действительно российская армия получает и уже использует. Мы видели уже сбитый один БПЛА - это "Shahed 136". Это баражирующий боеприпас, фактически дрон-камикадзе. Понятно, что цель чрезвычайно сложна и чтобы сбить именно такие цели нужны еще дополнительные системы. Кроме того, нужна опять же бдительность наших воинов" , - подчеркнул Игнат.

По его мнению, РФ будет использовать и другие модификации иранских дронов в войне против Украины.

"Это новые вызовы и будет адекватное реагирование и новые приемы противодействия им" , - заверил Игнат.

Ранее США сообщили, что Россия пытается приобрести у Ирана боевые беспилотники для войны против Украины. Однако обе страны отвергли обвинения. Также сообщалось о том, что российские чиновники, по меньшей мере, дважды посещали аэродром в центре Ирана, чтобы осмотреть дроны.