В правительстве назвали численность населения Украины на начало 2022 года

Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года составила 34,5 млн человек. Такие данные для подготовки госбюджета предоставила Государственная служба статистики.﻿ Об этом, со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о госбюджете на 2023 год (№8000), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В документе, который подготовило Министерство финансов, также сообщается о внешней миграции граждан Украины по причине рисков безопасности.

"По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 года количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 года составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек" , - говорится в документе.

Стоит отметить, что цифра в 34,5 млн человек существенно отличается от данных относительно населения, которые до войны ежемесячно предоставлял Госстат. По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 января 2022 года составила 41,2 млн человек. В то же время Госстат включал в эту цифру население на оккупированных с 2014 года частях Донецкой и Луганской областей.