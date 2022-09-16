В Бердянске убит заместитель гауляйтера и его жена, готовившая "референдум"

Так называемый "заместитель главы" оккупационной администрации Бердянска Олег Бойко убит 16 сентября вместе с женой, которая возглавляла избирательную комиссию по проведению "референдума" в городе, сообщает Украинская правда.

"У своего гаража был убит заместитель председателя военно-гражданской администрации г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олега Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума" , - сообщили в оккупационной администрации Бердянска.

Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что инцидент произошел в микрорайоне Колония. Детали убийства пока не известны.