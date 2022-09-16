Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"

Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом - так называемый "транспортный безвиз", сообщает Экономическая правда.

Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно она начала действовать в день подписания.

Подобный документ с ЕС подписала и Молдова.