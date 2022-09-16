Воздушные силы сбили три Искандера и беспилотник россиян в Днепропетровской области

Противовоздушная оборона Украины в пятницу, 16 сентября, уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К и беспилотник оккупантов в Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

ВСУ ликвидировали российские ракеты Искандер-К приблизительно в 14:00, говорится в сообщении. Также украинские силы сбили один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

В Facebook Воздушное командование уточнило, что ракеты были нацелены на три района Днепропетровской области.

Ранее приблизительно в 14:00 сообщалось, что оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по Украине более 3800 ракет.