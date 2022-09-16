ОВА: в Умани сработала ПВО, от обломков повреждены несколько зданий

В Уманщине Черкасской области сработала противовоздушная оборона, от обломков ракеты повреждены несколько нежилых зданий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО.

Есть незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения".

Пока неизвестно, чтобы люди пострадали.

16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.