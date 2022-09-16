Путин цинично заявил, что Россия желает завершить войну в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ якобы желает завершить войну против Украины. Однако он недоволен тем, что Киев не ведет переговоры, сообщает Деловая столица.

Лю этом он заявил о время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди со ссылкой на Коммерсантъ.

Так, Путин заявил, что Киев якобы "отказался от переговорного процесса, поскольку хочет добиться своих целей военным путем".

Напомним, по словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, российское руководство в последнее время просило начать мирные переговоры, чтоб остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины.