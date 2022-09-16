Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: 2 убитых в селе Большая Костромка
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах оккупантами Зеленодольской общины, в результате чего погибли 2 жителя села Большая Костромка, сообщает Украинская правда.
Об этом Резниченко написал в Telegram.
"После обеда российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. Попали по центру Великой Костромки. В селе есть разрушения. Масштабы выясняются".
Он сообщил, что в результате обстрелов погибли 2 жителя села - мужчины - 48 и 52 лет. Еще один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.