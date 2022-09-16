Ермак назвал факторы, которые обеспечат паритет в вооружении с РФ

Современные зенитно-ракетные комплексы усилят защиту украинского неба, а собственная ракетная индустрия в сочетании с оружием западных партнеров должна обеспечить паритет в вооружении с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает его Telegram.

"Современные ЗРК усилят защиту нашего неба, а собственная ракетная индустрия вместе с современным оружием западных партнеров может обеспечить паритет в вооружении с врагом" , - отметил Ермак.

По его словам, только симметричный ответ на угрозы позволит Украине усилить свою безопасность.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о предоставлении ПВО с 5 государствами. По словам президента, Киев считает приоритетным решение вопроса противовоздушной обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что обе партии Конгресса США выразили поддержку относительно передачи Украине ракет ATACMS для HIMARS.

Также мы писали, что, по данным WSJ, Украина запросила у США поставки ракет ATACMS.