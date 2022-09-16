ВСУ форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск

Один из командиров спецподразделения Кракен Сергей Величко (Чили) в пятницу, 16 сентября, сообщил, что защитники Украины форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск Харьковской области, сообщает Новое время.

"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города" , — написал командир в Telegram-канале.

В спецподразделении добавили, что украинские защитники успешно продолжают контрнаступление на левом берегу Оскола.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.