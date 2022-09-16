Кабмин принял постановления по запуску обновленной льготной ипотеки с 1 октября
Кабинет министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство уже с октября даст старт обновленной под нужды военного времени программе льготного ипотечного кредитования.
"Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым.
Начальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину получить свое жилье", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что функция подачи заявки на ипотеку появится в действии. Пока услуга находится в процессе разработки.
"Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку", – рассказал премьер.
Напомним:
С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.
В Минэкономики заявили, что массовую ипотеку цифровизируют – оформить заявку на кредит можно будет через портал "Дія".