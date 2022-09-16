ЦРУ: Китай готовится взять под контроль Тайвань силовым методом

Лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает Twitter журналиста CNN Аны Кабреры.

Но по словам Дэвида Коэна, у разведуправления США нет пока оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.

Ранее сообщалось, что Тайвань рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции внешнему миру во время войны, используя различные инструменты.

Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий.