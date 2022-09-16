В Венгрии увидели возможность России объявить о победе в любое время

У России в войне с Украиной настолько серьезное преимущество, что она может объявить победу в любой момент, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает Magyar Hirlap.

"У России так много преимуществ, что они могут сами сказать, что такое победа, и объявить о своей победе практически в любое время" , - заявил венгерский политик.

По словам Гуйяша, Россия и Украина находятся в ситуации, из которой очень трудно найти выход. Он добавил, что решением самых серьезных проблем должен быть мир.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Причиной стала коррупция в правительстве премьер-министра Виктора Орбана.

Также мы писали, что Венгрия потребовала от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.