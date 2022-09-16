Пентагон: Украина закрепляет успехи в Харьковской области и продвигается в районе Херсона
По оценке Пентагона, ВСУ «закрепляют свои завоевания» за счет освобождения территории в Харьковской области, а также продвигаются вперед в Херсонской области, сообщает Новое время.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.
"На севере, по нашим оценкам, украинцы закрепляют свои завоевания после возвращения значительной территории, а россияне пытаются укрепить свои оборонительные рубежи после того, как их отбросили", — сказал он.
Райдер также заявил, что украинские силы совершают «преднамеренное, расчетливое движение вперед» своим контрнаступлением в районе Херсона.
"Как всегда, мы по-прежнему сосредоточены на оказании им поддержки, которая им нужна в их борьбе", — добавил спикер.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.
Ранее спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.
12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км.