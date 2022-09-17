Дожди не отступят: какой будет погода в Украине сегодня

Дожди не отступят: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: Курс Украины

В Украине сегодня, 17 сентября, будет влажная погода. При этом в некоторых областях ожидается небольшое потепление, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается только во Львовской, Волынской и Ровенской областях. На остальной территории прогнозируются дожди с грозами.

    Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. В восточных и южных областях ожидается потепление.

    Температура воздуха будет составлять:

    • в северных областях ночью +8 +11 градусов, днем +14 +18;
    • на западе ночью +8 +12, а днем +14 +18 градусов;
    • в восточных областях ночью +13 +15 градусов, днем +22 +24;
    • на юге страны ночью +15 +18, а днем +23 +26 градусов;
    • в центральных областях ночью +11 +15 градусов, днем +16 +24.
    Дожди не отступят: какой будет погода в Украине сегодня

    Погода в Киеве

    В столице и Киевской области сегодня тоже ожидаются грозовые дожди. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

    Температура ночью будет +10 +12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +16 +18 градусов.

    Дожди не отступят: какой будет погода в Украине сегодня

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