Турцию всколыхнуло мощное землетрясение

В турецкой провинции Эрзурум вечером 16 сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда достигла 4,9 балла по шкале Рихтера, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр подземных толчков находился в районе Чат на глубине 15 км.

Землетрясение зафиксировали в 23:30 по местному времени (одинаковое с киевским). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.