ОВА: россияне ночью ударили по Харькову из С-300

Российские оккупанты ночью нанесли удар по Индустриальному району Харькова ракетами С-300. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар на предприятии, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил главы Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району, зафиксировали 2 ракетных попадания. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар" , - написал Синегубов.

По его словам, в ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".

Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

Между тем спасатели также сообщили о ликвидации последствий ударов по Харькову.

"Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировало 3 отделения ГСЧС. Жертв и пострадавших нет" , - сообщили в ГСЧС.