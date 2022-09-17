Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ обновили﻿ данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54250 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 2202 (+3),
  • боевых бронированных машин - 4701 (+11),
  • артиллерийских систем - 1306 (+4),
  • РСЗО - 312,
  • средства ПВО - 168,
  • самолетов - 251 (+1),
  • вертолетов - 216,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
  • крылатые ракеты - 236 (+3),
  • корабли /катера - 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21),
  • специальная техника - 121.

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