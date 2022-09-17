Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 54250 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 2202 (+3),
- боевых бронированных машин - 4701 (+11),
- артиллерийских систем - 1306 (+4),
- РСЗО - 312,
- средства ПВО - 168,
- самолетов - 251 (+1),
- вертолетов - 216,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
- крылатые ракеты - 236 (+3),
- корабли /катера - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21),
- специальная техника - 121.