Полиция: оккупанты ударили по Николаевщине, погиб мужчина

Ночью 17 сентября российские захватчики нанесли удары по Очакову и селам Широкое и Дмитровка Николаевской области, в Дмитровке погиб мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Также под вражеским огнем находились окрестности села Березнеговатое. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На местах происшествий правоохранители собирают доказательства военных преступлений.