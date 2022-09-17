ОП: подтопление домов в Кривом Роге ликвидировали, ремонтируют дамбу

На всех участках реки Ингулец уровень воды не превышает критических меток, падение уровня наблюдается по всей территории, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"На всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых писал ранее, – ликвидировано" , - написал он.

Также Тимошенко отметил, что сейчас продолжаются ремонтные работы на дамбе.

"Скоро завершим работы и с ней. Благодарю всех служб за оперативную работу и неравнодушие. Итого – мы сила" , - добавил представитель Офиса президента.

Напомним, 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Целью оккупантов стали гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.

Вследствие удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов.

Отметим, что российские войска вчера вновь попытались нарушить работу дамбы в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар.