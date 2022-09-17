НАТО: поддержка Украины не изменится с наступлением зимы
Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр в субботу заверил, что НАТО не изменит поддержку Украины, против которой ведет полномасштабную войну Россия, с наступлением зимы, сообщает Европейская правда.
"Чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа снова и снова возобладает над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько нужно. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", – заверил он.
По словам главы Военного комитета Альянса, неспровоцированная война России против Украины стала началом новой эпохи глобальной безопасности и является "большей, чем сама Украина".
"Нападению подвергся весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также Китай, массово наращивающий военные усилия и прибегающий к опасной риторике, – все это тяготеет над нами", – отметил Бауэр.
Он подчеркнул, что перед НАТО стоит "священная задача защищать миллиард живущих на его территории граждан всегда планировать и думать заранее".
"И мы готовы ожидать неожиданного", – подчеркнул адмирал.
Конференция Военного комитета НАТО началась в Таллинне в пятницу. В нем принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза. Впервые в мероприятии принимают участие представители Финляндии и Швеции.