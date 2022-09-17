Кабмин определился со сроками пенсионной реформы в Украине

Кабинет министров предлагает провести пенсионную реформу по окончании войны. Обязательный накопительный уровень пенсии будет введен с 1 января следующего года после завершения военного положения года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Дениса Шмыгаль.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе" , - написал он.

Во время совещания с чиновниками, парламентариями, ПФУ, НКЦБФР Шмыгаль дал поручение задачу Минсоцполитики ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную раду.

"Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя" , - добавил он.

По словам премьера, также обсудили создание Единого социального реестра.