Politico: Украина ведет тихие переговоры о F-16 и ЗРК Patriot

Украинская сторона изменила тактику в переговорах с США по получению истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов Patriot и беспилотников Gray Eagle – она надеется заключить долгосрочные контракты на их поставку, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в украинском правительстве, Пентагоне и оборонной промышленности США.

В последние недели Украина вместо публичных призывов к США обеспечить ее системами противовоздушной обороны и истребителям предпочитает "тихие переговоры".

Решения в Киеве приняли в частности после совета администрации Байдена сосредоточиться на тех типах оружия, которые ему нужны для вытеснения российских сил с юга и востока, а также из-за беспокойства советников сторон из-за того, что такие требования отвлекают от более насущных военных нужд.

Американская сторона объясняла, что высокотехнологичное оружие, о котором просил Киев, может быть расценено Москвой как провокация. Звучал и аргумент, что Украина не сможет во время войны организовать у себя сложную систему обслуживания такого вооружения.

Кроме того, другие союзники США в НАТО также хотят закупить современные системы противовоздушной обороны и истребители. По данным источников Politico, часть вооружения, о котором просил Киев, "вероятнее всего, прибудет уже после завершения конфликта".

Как отмечает издание, тот факт, что в США уже обсуждают возможность поставки Patriot, F-16 и Gray Eagle, является ощутимым изменением по сравнению с весной, когда сама мысль об этом отклонялась американскими чиновниками.