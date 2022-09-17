ОВА: оккупанты ударили ракетами по Чугуеву, ранили ребенка

ОВА: оккупанты ударили ракетами по Чугуеву, ранили ребенка
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Оккупанты в обед 17 сентября нанесли ракетные удары по Чугуеву, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

Из-за обстрела пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Позже она скончалась в больнице, уточнил Синегубов. Также он сообщил об еще одной пострадавшей, ее состояние средней тяжести.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

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