Минфин: Украина получила 1,5 млрд долларов безвозвратной помощи от США

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов. Это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Деньги предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

По данным пресс-службы, средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

"Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором" , - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, первые 3 млрд долларов от США по проекту "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" были предоставлены Украине на День независимости 24 августа.

По данным НБУ, в августе объемы помощи Украине значительно увеличились (до 4,7 млрд долларов) за счет гранта от США на сумму 3 млрд долларов. По состоянию на 6 сентября, объемы международной финансовой поддержки превысили 17 млрд долларов.

До конца года ожидается поступление анонсированного ранее официального финансирования на общую сумму около 12 млрд. долларов, в том числе 8 млрд. евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.