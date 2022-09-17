Генштаб: Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами

Испания отправила Украине пять транспортных самолетов Воздушных сил ВС с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, сообщает Новое время.

9 сентября самолет Т-23 вылетел с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортирует в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии.

"Это уже пятый рейс, переданной Украине Испанией за последние дни. На прошлой неделе четыре рейса вылетели с базы в Роти (Кадис) при поддержке страны-союзника. В общей сложности грузы, совершенные в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов" , — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Фото: Silvia García Navarro / Ministerio de Defensa España

Из Испании также выехало двадцать грузовиков со снаряжением, которое в течение августа подготовило подразделение материально-технического обеспечения Армии Испании.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, все эти поставки «являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени».

5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель уже почти половину запроса удалось закрыть.