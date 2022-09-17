Шольц о переговорах с Путиным: есть определенные сдвиги

Переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным для канцлера Германии Олафа Шольца важны. По его словам, разговоры имеют некоторые сдвиги, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом Шольц заявил в интервью Deutschlandfunk.

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными" , - сказал Шольц.

При этом канцлер Германии заверил, что тон разговора всегда дружеский, несмотря на то, что политики имеют расхождения во взглядах. Шольц объяснил, что обсуждает с Путиным не только прекращения огня, но и гуманитарные вопросы.

"Помимо требования о выводе войск мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС" , - заявил немецкий политик.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину.