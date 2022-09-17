Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии

Активисты экологической организации Greenpeace, 17 сентября, помешали разгрузке российского газовоза в финском порту Торнио, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

"Наша демонстрация против импорта российского газа завершилась. Активисты остановили транспортировку природного газа" , - говорится в заявлении.

Фото: twitter.com/GreenpeaceSuomi

Фото: twitter.com/GreenpeaceSuomi

Greenpeace заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.

"Нужно прекратить финансирование войны!" , - добавили в сообщении.

Напомним, ранее активисты Greenpeace заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии. Также активисты Greenpeace заблокировали два танкера с российской нефтью у берегов Дании.