Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии
Активисты экологической организации Greenpeace, 17 сентября, помешали разгрузке российского газовоза в финском порту Торнио, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
"Наша демонстрация против импорта российского газа завершилась. Активисты остановили транспортировку природного газа", - говорится в заявлении.
Greenpeace заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.
"Нужно прекратить финансирование войны!", - добавили в сообщении.
Напомним, ранее активисты Greenpeace заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии. Также активисты Greenpeace заблокировали два танкера с российской нефтью у берегов Дании.