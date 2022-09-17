Лукашенко привиделись подразделения в Украине для свержения власти в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на террритории Украины якобы формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Он заявил, что белорусы в союзе с другими народами "не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма".
А теперь, по его словам, на этих территориях якобы планируют свержение беларусской власти.
"... особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году", - сказал он.