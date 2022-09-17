Лукашенко привиделись подразделения в Украине для свержения власти в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на террритории Украины якобы формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Он заявил, что белорусы в союзе с другими народами "не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма".

А теперь, по его словам, на этих территориях якобы планируют свержение беларусской власти.