Румынский экс-министр призвал разделить Украину – в посольстве ответили

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польшу, Румынию - Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты " , - сказал Марга.

По его мнению, решение вопроса о завершении полномасштабной войны в Украине нужно искать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

Посольство Украины в Румынии назвало подобные заявления неприемлемыми.

"Сожалеем, что бывший министр Андрей Марга европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ" , - говорится в сообщении.

Также посольство отмечает, что обеспечение полного уважения этих принципов - основа безопасности и стабильности на континенте.

Отметим, что Марга занимал должность министра иностранных дел Румынии в мае-августе 2012 года, а с 1997 по 2000 годы был министром образования.

Сообщалось, что он вместе с супругой был информатором румынских спецслужб. Марга также является большим сторонником президента РФ Владимира Путина.