WSJ: закупленные РФ иранские дроны-камикадзе несут новые угрозы для ВСУ

Россия нанесла серьезный ущерб украинским силам с помощью иранских беспилотников Shahed 136, которые недавно закупила. Дроны-камикадзе за прошлую неделю нанесли несколько разрушительных ударов по Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин в комментарии The Wall Street Journal.

На прошлой неделе над позициями украинской бронетанковой и артиллерийской техники на северо-востоке Харьковской области начали появляться треугольные беспилотники Shahed 136, перекрашенные в российские цвета и переименованные в "Герань-2".

По словам украинского командира, только в зоне действия его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в свои цели, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР.

WSJ пишет, что это первое широкомасштабное развертывание иностранной системы вооружения с начала войны. По словам Кулагина, перед этим широкомасштабным применением "Шахедов" в прошлом месяце Россия провела испытания, нанеся удар по поставленной США 155-мм гаубице М777. По его словам, еще один иранский беспилотник вышел из строя и был найден.

Иранские беспилотники в основном развернуты в Харьковской области. Кулагин сказал, что россияне потеряли преимущество в артиллерии, и потому начали прибегать к этим беспилотникам. Они относительно малы и летают на очень малой высоте, что затрудняет их выявление украинскими системами ПВО. Кулагин сказал, что надеется, что США и их союзники смогут предоставить Украине более совершенные технологии защиты от беспилотников или вмешаются, чтобы сорвать поставки иранских беспилотников в Россию.

WSJ пишет, что использование Россией Shahed-136 в Украине, в частности, указывает на недостатки российской программы беспилотников, которая не смогла сравниться с огневой мощью вооруженных БПЛА, которые использует Украина. Также это крупнейшее расширение географии вооружений Тегерана за пределы Ближнего Востока, где Иран успешно использовал свои беспилотные летательные аппараты.