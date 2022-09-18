Мокрый снег в Карпатах, а на востоке до +28: прогноз погоды на сегодня

Активный циклон сегодня, 18 сентября, будет формировать погоду в Украине. Поэтому ожидается дождь по всей стране, шквалы, а на западе выпадет мокрый снег, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно и дождливо.

При этом ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, северных и местами центральных областях сильные дожди.

Между тем , в Карпатах ожидается сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом, на остальной территории умеренные, днем в южной части небольшие дожди и грозы.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +9 +13 градусов, днем +13 +20;

на западе ночью +7 +10, а днем +10 +14 градусов;

в восточных областях ночью +14 +16 градусов, днем +25 +28;

на юге страны ночью +15 +18, а днем +21 +28 градусов;

в центральных областях ночью +11 +15 градусов, днем +14 +20.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно. Ночью умеренный, а днем сильный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +15 +17.