Гайдай: авиация ВСУ ударила по 16 скоплениям оккупантов в Луганской области

Украинская авиация за минувшие сутки ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области. Также были атакованы три зенитных ракетных комплекса оккупантов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Наша авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА и один вертолет Ка-52 врага " , - написал Гайдай.

По его словам, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника.

"Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники" , - отметил Гайдай.

К тому же, за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.