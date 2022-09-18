Харьковская ОВА: россияне обстреляли из танка гражданское авто

В приграничной деревне Стрелечье на Харьковщине, россияне обстреляли из танка гражданский автомобиль, погибли две женщины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В пограничном селе Стрелечье Харьковского района оккупанты попали из танка в гражданское авто, погибли 2 женщины" , – сообщил он.

По данным Синегубова, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы области, зафиксированы обстрелы Купянского и Изюмского районов.

Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве.

В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе мужчина 91 года. 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском.