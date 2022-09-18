Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в живой технике и силе с начала полномасштабного вторжения.

Общие потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54480 (+230) человек ликвидировано,
  • танков – 2210 (+8),
  • боевых бронированных машин – 4718 (+17),
  • артиллерийских систем – 1309 (+3),
  • РСЗО – 312,
  • средства ПВО – 168,
  • самолетов – 251,
  • вертолетов – 217 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7),
  • крылатых ракет – 238 (+2),
  • кораблей/катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7),
  • специальной техники – 122 (+1).

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