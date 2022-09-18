Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой технике и силе с начала полномасштабного вторжения.
Общие потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54480 (+230) человек ликвидировано,
- танков – 2210 (+8),
- боевых бронированных машин – 4718 (+17),
- артиллерийских систем – 1309 (+3),
- РСЗО – 312,
- средства ПВО – 168,
- самолетов – 251,
- вертолетов – 217 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7),
- крылатых ракет – 238 (+2),
- кораблей/катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7),
- специальной техники – 122 (+1).