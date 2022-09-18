У берегов Тайваня произошло землетрясение, есть угроза цунами

В воскресенье, 18 сентября, у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Центрального бюро погоды Тайваня.

Эпицентр подземных толчков находился в 42,7 км к северу от мэрии округа Тайтунг. Очаг залегал на глубине 7 километров. После этого была объявлена угроза цунами в регионе.

Толчки землетрясения ощущались еще в трех странах - Японии, Филиппинах и Китае.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.