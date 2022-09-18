Amazon и другие четыре компании будут разрабатывать прототип цифрового евро

Европейский центральный банк выбрал пять компаний, среди которых американский технологический гигант Amazon, для разработки прототипа цифрового евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Другими четырьмя компаниями выбранными европейским центробанком являются испанский CaixaBank, французский Worldline SA, итальянский Nexi SpA и EPI. Всего заявки на участие подало 54 провайдера интерфейса для разработки прототипов, причем каждая компания сосредотачивается на конкретном цифровом использовании валюты еврозоны.

Американский технологический гигант Amazon входит в число пяти компаний, которые Европейский центральный банк выбрал для разработки прототипа цифрового евро.

"Цель этого прототипирования - проверить, насколько хорошо технология цифрового евро интегрируется с прототипами, разработанными компаниями" , — сообщили во франкфуртском учреждении.

ЕЦБ, вероятно, будет одним из первых центральных банков развитой экономики, которые выпустят цифровую форму своей валюты, и официальные лица указывают на середину этого десятилетия для возможного внедрения.

В настоящее время компания находится на двухлетней "фазе расследования" проект цифрового евро и не приняла официального решения о запуске цифровой валюты.