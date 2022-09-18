В Украине выпал первый снег
В Украине сегодня, 18 сентября, выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег . Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", – говорится в сообщении.
Также опубликовано видео первого снега в горах Закарпатья
"В Карпатах, на горной долине Драгобрат, уже выпал первый снег. А как вы думали, зима уже близко. Поэтому учитывайте погодные условия и регистрируйтесь у спасателей перед выходом в горы!", – сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.