В Украине выпал первый снег

В Украине выпал первый снег
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Украине сегодня, 18 сентября, выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег . Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", – говорится в сообщении.

Также опубликовано видео первого снега в горах Закарпатья

"В Карпатах, на горной долине Драгобрат, уже выпал первый снег. А как вы думали, зима уже близко. Поэтому учитывайте погодные условия и регистрируйтесь у спасателей перед выходом в горы!", – сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Новости

Популярные темы форума

analytics