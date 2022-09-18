Экс-руководители МИД Румынии раскритиковали бывшего коллегу за призыв "поделить" Украину

Бывшие руководители МИД Румынии раскритиковали заявления своего бывшего коллеги и экс-министра образования Румынии Андрея Марги, который публично выступил за разделение Украины, сообщает Европейская правда.

Бывший министр иностранных дел Румынии (2009-2012) Теодор Баконски отметил, что вынужден нарушить собственное правило не критиковать экс-руководителей дипломатического ведомства Румынии. Он подчеркнул, что заявления Марги вызывают сожаление и являются скандальными.

"Мы действительно не можем больше представлять Европу как территориальный пирог, который делят между собой различные разочарованные диктаторы ценой жестоких войн. Господин Марга, старайтесь жить в XXI веке и уважайте, хотя бы молчанием, усилия послевоенного и посткоммунистического поколений по созданию европейского проекта, который определяется миром и демократией" , - заявил Баконски на своей Facebook-странице

Другой экс-глава румынского МИД (2007-2009) Адриан Чорояну тоже отреагировал критикой.

"Вполне естественно, что в Румынии должна быть своя доля нелибералов, людей, которые созвучны с тем, что говорит Виктор Орбан или Владимир Путин... Вспоминая фантазию о том, что если вы отдадите агрессивному соседу кусок земли, то угодите ему, история доказала, что мы ошибаемся. Если вы пойдете на уступки агрессивному государству, оно станет еще более агрессивным" , - сказал Чорояну в интервью Digi24.

Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга, который в последний раз работал в правительстве в 2012 году, а в советские времена был информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости поделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины.