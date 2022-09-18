ГСЧС: в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

На понедельник, 19 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Практически на всей территории страны ожидается сильный ветер, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

По данным синоптиков, 19 сентября в Украине, кроме юга, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.