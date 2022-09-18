Послы G7 напомнили о реформе КСУ и беспрепятственной работе антикоррупционных органов

Послы G7 встретились с экспертами и представителями гражданского общества и напомнили о решающей необходимости реформы Конституционного Суда и беспрепятственной работы украинских антикоррупционных институтов во время войны, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter сообщило в воскресенье немецкое председательство в группе послов G7 в Киеве.

Отмечается, что послы обсудили текущие вызовы в украинской реформе юстиции и антикоррупционной программе в условиях военного положения.

"Послы приветствовали решимость Украины продолжать реформы во время войны. Послы G7 согласились с важностью независимых институтов, в частности САП. Кроме того, они еще раз подчеркнули, что реформа Конституционного Суда и беспрепятственная работа украинских антикоррупционных институтов остаются решающими и во время войны" , - говорится в заявлении послов.

Как известно, Украина получила статус кандидата в Европейский Союз вместе с семью рекомендациями Европейской комиссии. Одним из первых пунктов является реформа Конституционного Суда Украины - изменение процедуры конкурсного отбора судей КСУ на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков кандидатов на должность.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рассчитывает на принятие до конца года законопроектов, необходимых для открытия переговоров о вступлении в ЕС - в частности речь идет о реформе Конституционного Суда.