Источники: Коломойского обыскали по делу "Укрнафты"

У Игоря Коломойского детективами НАБУ был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое, сообщает Зеркало недели.

Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

По словам свидетелей, представители следствия посетили олигарха в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель.

Источники издания в НАБУ факт обыска подтвердили. При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.

По информации "Зеркала недели", Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях :

бывшему председателю правления «Укрнафты»,

бывшей заместительнице руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки «Укрнафты»,

бывшей руководительнице отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО «Укрнафты»,

бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Дело было открыто по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

Еще в 2019-м подозрения по ней были готовы, впрочем, экс-руководитель САП Назар Холодницкий не решился их подписать. Новому руководителю САП Александру Клименко смелости хватило.

Напомним, что Игорь Коломойский, вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, владеют 40% компании "Укрнафта", остальные принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз". Руководство НАК неоднократно утверждало, что с 2015 года полностью контролирует компанию, но ни ее операционные результаты, ни рыночные источники никогда не подтверждали этих смелых заявлений.