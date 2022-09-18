Франция инвестирует 9 млрд евро в космическую отрасль

Франция инвестирует 9 млрд евро в космическую отрасль
Фото: Рixabay

Франция планирует инвестировать 9 млрд евро в космическую отрасль в течение трех последующих лет, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, космическая промышленность играет одну из важнейших в борьбе с климатическими изменениями, поскольку большинство изменений отслеживается именно с помощью спутников.

Эти инвестиции являются частью космической стратегии, которую определил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале прошлого года.

"Первая стратегия состоит в том, чтобы сохранить вместе с Европой нашу автономию в доступе к космосу", и для этого нам нужны сильные средства и передовые исследования", - отметила Борн.

Пакет в 9 млрд евро включает:

  • кредиты на космическую составляющую инвестиционного плана "Франция 2030";
  • кредиты на закон о программирование исследований до 2030 года;
  • средства, предусмотренные Центру космических исследований;
  • средства, предусмотренные для военного закона о программировании на 2019-2025 годы.

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