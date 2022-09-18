В Бурыне Сумской области сильные разрушения из-за непогоды

В воскресенье, 18 сентября, в результате непогоды в Бурыне (Сумская область) фиксируют сильные разрушения. Об этом заявила глава ОВА Дмитрий Живицкий, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По его словам, в Бурыне были разрушены дома и сорваны крыши. Также есть повреждения в домохозяйствах и повалены деревья. Часть громады осталась без света.

"На месте работают спасатели ГСЧС, предоставил поручение как можно быстрее, используя материальный резерв общины и, при необходимости, области, накрыть дома" , - отметил Живицкий.

Также он добавил, что совместно с Департаментом гражданской защиты СОВА отрабатывается вопрос эвакуации жителей города.