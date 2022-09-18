Обновлен перечень общин, переселенцы из которых могут получить выплаты

В Украине расширили список территорий, переселенцам из которых можно оформить денежную помощь. В обновленный перечень отнесено 327 общин, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"По состоянию на 13.09.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей" , - говорится в сообщении Минреинтеграции.﻿

Так, к перечню относятся территориальные общины таких областей:

Донецкой (66),

Харьковской (56),

Днепропетровской (10),

Луганской (37),

Запорожской (56),

Херсонской (49),

Николаевской (26),

Сумской (22),

Черниговской (5).

Всего в списке 327 общин.

Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

Все ВПЛ из этих общин могут получить денежную помощь от государства.