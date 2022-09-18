Обновлен перечень общин, переселенцы из которых могут получить выплаты

Обновлен перечень общин, переселенцы из которых могут получить выплаты
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Украине расширили список территорий, переселенцам из которых можно оформить денежную помощь. В обновленный перечень отнесено 327 общин, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"По состоянию на 13.09.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей", - говорится в сообщении Минреинтеграции.﻿

Так, к перечню относятся территориальные общины таких областей:

  • Донецкой (66),
  • Харьковской (56),
  • Днепропетровской (10),
  • Луганской (37),
  • Запорожской (56),
  • Херсонской (49),
  • Николаевской (26),
  • Сумской (22),
  • Черниговской (5).

Всего в списке 327 общин.

Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

Все ВПЛ из этих общин могут получить денежную помощь от государства.

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