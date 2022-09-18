Байден: США не наблюдают признаки поставок оружия из Китая в РФ

У США нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что Китай передает оружие России. Об этом заявил Джо Байден, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам Байдена, не было "никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины".

Также президент добавил, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.