Кто представит Украину на Детском Евровидении 2022

На Детском песенном конкурсе Евровидение 2022, который состоится в Ереване в декабре, Украину будет представлять Злата Дзюнька с песней "Несокрушимая". Девочка сегодня одержала победу в финале Национального отбора, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В финале кроме Златы также участвовали дуэт "София Артеменко и DJ Polinka", Елизавета Петрук, Дарья Реброва и Диана Стасюк.

По итогам соревнования Дзюнька получила наибольшее количество голосов жюри и зрителей.

Видео: Злата Дзюнька поедет на Детское Евровидение 2022 от Украины

Таким образом, именно она поедет в столицу Армении Ереван на Детское Евровидение 2022, которое состоится 11 декабря. Этот песенный конкурс будет уже 20-м.

Злата Дзюнька стала победительницей Нацотбора от Украины на Детское Евровидение 2022 (фото: facebook.com/suspilne.eurovision)

Ведущим сегодняшнего финала Нацотбора был Тимур Мирошниченко. В составе жюри были такие звезды, как Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.

Зрители могли голосовать во время прямой трансляции финала песенного конкурса, а также голосовали с полуночи 16 сентября по 15:00 18 сентября.

Видео: песня "Несокрушимая", с которой Злата Дзюнька одержала победу в финале Нацотбора на Детское Евровидение-2022

Напомним, что в прошлом году в Париже 14-летняя певица из Армении Малена одержала победу в Детском Евровидении 2021, а представительница Украины 14-летняя Елена Усенко с песней "Важіль" заняла шестое место.