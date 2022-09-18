В Германии предлагают создать консорциум для передачи Украине Leopard 2

Германия могла бы создать Европейский танковый консорциум вместе с 12 странами, чтобы разделить нагрузку на обеспечение Украины боевыми танками Leopard 2. Об этом, со ссылкой на Zeit, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECRR) Густав Грессель, Рафаэль Лосс и Яна Пульерин отмечают, что успехи украинских военных лишь ужесточили требования новых поставок тяжелого вооружения, ведь они крайне необходимы для освобождения населенных пунктов от оккупантов.

Отмечается, что кроме Германии, боевые танки типа Leopard 2 есть у еще 12 европейских армий. Есть более двух тысяч единиц этих танков в разных модификациях. Не все они на ходу, но для вооружения танковой бригады ВСУ достаточно 90 машин.

Однако поскольку Leopard 2 все еще производятся и широко используются, скоординированная промышленная замена существующих запасов и совместный ремонт резервного оборудования может высвободить дополнительные единицы.

"Поэтому федеральному правительству следует перехватить инициативу и совместно с европейскими партнерами создать консорциум для поддержки Украины. Чем больше из тринадцати государств-пользователей объединят усилия, тем меньше будет снижение готовности их собственных Вооруженных сил" , - отмечает издание.

В то же время Европейский фонд мира ЕС мог бы возместить странам-участницам стоимость подаренных танков и таким образом профинансировать замену на более современные варианты. ЕС также должен поддержать развитие мощностей по техническому обслуживанию и снабжению в непосредственной близости от Украины, а также обучение украинских танковых и ремонтных бригад.

Эксперты считают, что США и НАТО могут поддержать инициативу создания Консорциума.