Байден заявил о завершении пандемии коронавируса в США

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса в США завершилась. Он отметил, что проблемы с COVID-19 еще остаются и власти работают над этим, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

При этом он отметил, что работа над устранением последствий пандемии продолжается.

"Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID. Мы еще много работаем над этим… но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит масок" , - сказал Байден.

В США в среднем за последнюю неделю выявляли около 60 тысяч заражений коронавирусом в сутки. Это в два раза меньше, чем в середине августа, но больше чем весной 2022 года.